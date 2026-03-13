Cultura

Rio Torto em Gouveia recebe encontro de bandas do concelho

13 Março, 2026
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por ointerior

A aldeia de Rio Torto recebe, no sábado, o Encontro de Bandas do Concelho de Gouveia, que vai contar com a participação das seis filarmónicas do município serrano.
A atividade começa em Gouveia, com uma saudação à cidade num cortejo até ao mercado municipal, onde terá lugar a abertura do “Mercado do Queijo 2026”. Ao início da tarde, as bandas participantes rumam a Rio Torto, onde haverá uma saudação à freguesia. Pelas 17 horas decorre a Marcha Conjunta do 150º Aniversário da Banda Filarmónica Gratidão Riotortense, seguida da homenagem a José Coelho, presidente da direção da Filarmónica de Rio Torto, entre os anos 2016 e 2025.

Sobre o autor

ointerior

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom