Rio Torto em Gouveia recebe encontro de bandas do concelho

A aldeia de Rio Torto recebe, no sábado, o Encontro de Bandas do Concelho de Gouveia, que vai contar com a participação das seis filarmónicas do município serrano.

A atividade começa em Gouveia, com uma saudação à cidade num cortejo até ao mercado municipal, onde terá lugar a abertura do “Mercado do Queijo 2026”. Ao início da tarde, as bandas participantes rumam a Rio Torto, onde haverá uma saudação à freguesia. Pelas 17 horas decorre a Marcha Conjunta do 150º Aniversário da Banda Filarmónica Gratidão Riotortense, seguida da homenagem a José Coelho, presidente da direção da Filarmónica de Rio Torto, entre os anos 2016 e 2025.