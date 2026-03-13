Concerto solidário a favor das vítimas da tempestade Kristin no Anfiteatro do Polo I da UBI

A Associação Cultural Desertuna – Tuna Académica da Universidade da Beira Interior, em parceria com a Universidade da Beira Interior vai realizar no próximo sábado a 3.ª edição do Concerto Solidário, no Anfiteatro do Polo I da UBI.

O evento está integrado nas comemorações do 40.º aniversário da universidade e tem como objetivo a angariação de fundos a favor da Cáritas Diocesana de Leiria, destinando-se a apoiar as vítimas da Tempestade Kristin, que afetou diversas comunidades em fevereiro deste ano.

O concerto contará com as atuações da Desertuna, da Libellula Dance Company do Conservatório de Música da Covilhã e do Quarteto de Sopros da Banda da Covilhã.

A entrada é livre, estando disponível uma caixa para donativos monetários, que reverterão integralmente para o fundo de apoio às comunidades afetadas.

Com esta iniciativa, a Desertuna e a Universidade da Beira Interior pretendem promover um momento cultural aberto à comunidade, mobilizando simultaneamente a solidariedade em torno de uma causa social relevante.