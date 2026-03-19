PJ detém suspeito de pornografia de menores e abuso sexual de crianças e apreende 3.500 vídeos e fotografias

Um homem de 22 anos foi detido «em fralgrante delito», ontem, pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda, pela alegada prática dos crimes de pornografia de menores e abuso sexual de crianças.

«De forma reiterada, o suspeito acedia e partilhava conteúdos pornográficos em suporte informático, com menores de idade. Na sua posse encontrou-se cerca de 2.700 vídeos e 800 fotografias de bebés, crianças e menores de idade, alvo de tais práticas», adianta a PJ em comunicado enviado a O INTERIOR.

Durante as diligências, os inspetores do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda apreenderam três computadores e diversos dispositivos de armazenamento, onde estavam guardados os referidos conteúdos.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Açao Penal (DIAP) de Castelo Branco, onde o detido vai ser hoje presente para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por necessárias.