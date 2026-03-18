O projeto “Inquietações do Interior” foi inaugurado, na quinta-feira, na Secundária da Sé, na Guarda, e conta com desenhos e trabalhos de alunos da escola anfitriã e da Escola Básica Carolina Beatriz Ângelo.
A iniciativa integrou a Bienal Cultura Educação #2, do Plano Nacional das Artes, apresentando-se como espaço de trabalho colaborativo entre as escolas daquele Agrupamento e também como linguagem de ligação entre o património do território e a comunidade. A inauguração da exposição contou com a presença do comissário nacional do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires do Vale, para quem «o que aqui vemos é uma espécie de espelho da nossa vida». Segundo o responsável, estes trabalhos não foram feitos «para eles, alunos, foram feitos com eles». O comissário nacional agradeceu também o trabalho desenvolvido pela equipa do Plano Cultural de Escola, referindo que «de repente se vê materializado» o pensado para o Plano Nacional das Artes «há seis anos atrás».
A cerimónia inaugural contou ainda com a presença do coordenador regional do Plano Nacional das Artes, António Pereira, da vereadora da Câmara da Guarda, Cláudia Guedes, bem como da chefe da Divisão da Cultura, Anabela Matias. A sessão foi complementada com duas músicas do projeto “Beat na Montanha”, do músico guardense Luís Sequeira, interpretadas pelas alunas Lúcia Cabaços e Karen Rodrigues. O mural inaugurado integra, ainda, a banda sonora “De Onde Estou”, do referido projeto.
Alunos mostram “Inquietações” na Secundária da Sé
