António Pereira é pentacampeão nacional de Parakaraté

O guardense António Pereira sagrou-se pentacampeão nacional de Parakaraté, na categoria K21, no passado dia 7, em Santarém, nos campeonatos realizados pela Federação Portuguesa da modalidade.

O atleta do Centro de Artes Marciais da Guarda já conta no seu currículo com sete medalhas de ouro e uma de prata nos Nacionais de Parakaraté. António Pereira é treinado por Sandra e César Olival. Além destes títulos nacionais, o guardense conta com várias medalhas nos europeus e mundiais da modalidade.