Paulo Condesso renuncia à presidência da Cooperativa Beira Serra

Paulo Condesso renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração (CA) da Adega Cooperativa Beira Serra, em Vila Franca das Naves (Trancoso).

A O INTERIOR Luís Ribeiro, presidente da Assembleia-Geral, adiantou que o dirigente invocou «motivos de ordem pessoal e de saúde» para renunciar ao mandato, mantendo-se em funções até dia 29 de março, data para a qual está marcada uma Assembleia-Geral extraordinária. A reunião vai servir para fazer o ponto da situação da Cooperativa e para designar o novo elemento do CA que irá presidir aos destinos da instituição.

Ao que O INTERIOR apurou, Sérgio Pires, membro do CA e atual presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves, poderá vir a ser o novo presidente do Conselho de Administração da Adega. A administração da Cooperativa Beira Serra tomou posse a 23 de janeiro de 2025. Além de Paulo Condesso, é constituída por Sérgio Pires (secretário) e José Ganância (tesoureiro), entre outros.

A Assembleia Geral é presidida por Luís Ribeiro, enquanto Sérgio Ferrão é vice-presidente e Marco Lucas secretário. Por sua vez, André Galante é o presidente do Conselho Fiscal. A Adega Cooperativa Beira Serra foi fundada em 1956 e conta atualmente com cerca de 300 associados.