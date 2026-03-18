Mais um título e recorde nacional para Samuel Rodrigues

Samuel Rodrigues (Centro de Atletismo de Seia) sagrou-se campeão nacional sub18 dos 5 quilómetros em estrada e estabeleceu um novo recorde nacional da distância, que é agora de 14m58s.

O feito foi alcançado no domingo, em Vila Real de Santo António, que foi palco dos Campeonatos Nacionais da distância. Samuel Rodrigues levou a melhor sobre os sportinguistas Diogo Pinto e Leonardo Borrego, segundo e terceiro classificados a 5 e 20 segundos, respetivamente. O atleta do CAS tem acumulado títulos esta temporada, sendo campeão nacional do escalão nos 800 e 1.500 metros em pista coberta. Na corrida principal, ganha pelo benfiquista Etson Barros em 13m59s, João Pais e Afonso Simão, ambos do CAS, terminaram em 17 e 18º, respetivamente, com os tempos de 14m36s 14m39s.