Pinhel promove 11ª edição do Beira Interior – Vinhos & Sabores

No fim de semana de 13, 14 e 15 de novembro, o Centro Logístico de Pinhel recebe mais um Beira Interior – Vinhos & Sabores, certame organizado pelo Município de Pinhel, em parceria com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI)

Dedicado aos vinhos e sabores de uma região que abrange 20 concelhos dos distritos da Guarda e de Castelo Branco, o evento contará com um programa diversificado que inclui o Salão de Vinhos e Sabores, Provas Comentadas de Vinhos, Showcookings, um Jantar Vínico, uma área de restauração e vários momentos de música ao vivo.

De referir que este ano, e a título de novidade, o evento vai contar com a presença e participação de uma região convidada e a escolha recaiu sobre a Região Vitivinícola da Bairrada.

A dinamizar as provas de vinhos estarão Valéria Zeferino, diretora da revista Vinho – Grandes Escolhas, Tiago Macena, Master of Wine, e membros da Associação dos Escanções de Portugal.

Nos showcookings, destaque para a presença do Chef Diogo Rocha, do restaurante Mesa de Lemos (Viseu), distinguido com uma estrela Michelin, e jurado do Masterchef Portugal. O programa contará também com Rodrigo Meneses, do projeto Cozinha em Família, que irá partilhar a sua paixão pela cozinha tradicional portuguesa, e com o Chef Óscar Geadas, do restaurante G (Bragança), igualmente distinguido com uma estrela Michelin.

Destaque ainda para a tertúlia “Sabores com História – O Poder da Tradição na Promoção dos Vinhos e da Gastronomia”, que contará com a participação de Paulo Abreu (Meia Gaiola), de Rodrigo Meneses (Foodie) e da Associação dos Escanções de Portugal.

Este ano o evento volta a contar com a participação da artista Ekaterina Zavodun Pereira, que utiliza o vinho como elemento de expressão artística e que, desta vez, irá partilhar os seus conhecimentos através da realização de uma Masterclass.

Esta edição inclui ainda um Jantar Vínico que pretende proporcionar uma experiência enogastronómica diferenciada (inscrições limitadas).

O Beira Interior – Vinhos & Sabores volta, assim, a afirmar-se como um espaço de encontro e promoção dos vinhos, da gastronomia e dos produtos regionais, dando a conhecer a riqueza e a diversidade de toda uma região.

DESTAQUES

Bairrada, Região Convidada

Pela primeira vez, o Beira Interior – Vinhos & Sabores vai ter uma região convidada e vai ser a Bairrada. Região exploradora de sentidos, é conhecida pelos vinhos que produz, enaltecendo o seu terroir e tradição vitivinícola. É a mais antiga e importante região de espumantes do país, produzindo muitos deles através do método clássico, desde 1890 até aos dias de hoje.

Tertúlia | sábado | 14 de novembro | 15h30

Sabores com História – O poder da Tradição na Promoção dos Vinhos e da Gastronomia.

À conversa com Paulo Abreu (Meia Gaiola), Rodrigo Meneses (Foodie) e representante(s) da Associação dos Escanções de Portugal.

Jantar Vínico | sábado | 14 de novembro | 20h00 (lugares limitados / sujeito a inscrições)

Tendo por base os sabores de outono e os saberes tradicionais da região, este evento vai decorrer num ambiente mais intimista, sendo acompanhado pela degustação de seis vinhos, devidamente apresentados e comentados pelos escanções e sommeliers da Associação dos Escanções de Portugal.

Provas Comentadas

Valéria Zeferino | sexta-feira 13 de novembro | 17h00

É a atual Diretora da revista Vinho – Grandes Escolhas, uma das publicações de referência no setor vitivinícola em Portugal, e é também uma presença regular em grandes eventos do setor, liderando painéis de debate e conduzindo provas comentadas de vinhos em feiras e salões setoriais de relevo por todo o país.

Tiago Macena | domingo | 15 de novembro | 17h00

Natural da Guarda, Tiago Macena fez história ao tornar-se o primeiro português a alcançar o título de Master of Wine, a distinção mais exigente e prestigiada do mundo no setor do vinho. É uma referência absoluta no conhecimento vitivinícola global e regressa a Pinhel pelo quarto ano consecutivo.

Associação dos Escanções de Portugal

A Associação dos Escanções de Portugal foi uma das fundadoras da ASI (Association de la Sommellerie Internationale), em 1969, e foi reconhecida como Associação em Portugal no dia 24 de março de 1972.

A AEP é, assim, uma das entidades mais ricas na história do vinho em Portugal. O Fundador e idealizador desta iniciativa pioneira foi o Escanção Fernando Ferramentas, eternizado numa estátua localizada em Nelas, a única estátua pública do mundo erguida em homenagem à profissão de escanção.

Showcookings

Chef Diogo Rocha | sábado | 14 de novembro | 16h30



Lidera a cozinha do restaurante Mesa de Lemos (Silgueiros / Viseu), distinguido com uma Estrela Michelin e uma Estrela Verde (pela sustentabilidade).

Nos últimos anos, ganhou maior projeção e visibilidade pública como jurado no programa Masterchef Portugal.

Em 2026 assumiu a coordenação e curadoria gastronómica do projeto “A Caminho das Estrelas”, promovido pelo Turismo Centro de Portugal e que culminará em março de 2027, com a realização da Gala do Guia MICHELIN Portugal 2027, em Coimbra.



Rodrigo Meneses | sábado | 14 de novembro | 19h30

É um dos criadores de conteúdo gastronómico mais conhecidos em Portugal, amplamente autodefinido e reconhecido como “foodie”. Com uma forte ligação às redes sociais e à televisão, o seu percurso foca-se na promoção, desmistificação e celebração da cozinha tradicional portuguesa.

Cozinhar em família é uma das grandes bandeiras atuais de Rodrigo Meneses, que defende que o “ingrediente secreto” da sua cozinha são os seus filhos.

Chef Óscar Geadas | domingo | 15 de novembro | 16h00

Natural de Travanca, Vinhais, Óscar Geadas cresceu entre tachos e panelas (no restaurante Geadas, dos seus pais), desenvolvendo desde cedo uma paixão pela gastronomia e pelos sabores da sua região.

Distinguido com uma Estrela Michelin desde 2019, é hoje uma referência da cozinha transmontana, levando a autenticidade e a identidade das suas raízes a cada criação.

Do G Pousada (Bragança) para Pinhel, o Chef Óscar Geadas prepara-se para partilhar conhecimentos, criatividade e tradição, num showcooking inspirado em sabores comuns às regiões da Beira Interior e de Trás os Montes.