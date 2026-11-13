Pinhel promove 11ª edição do Beira Interior – Vinhos & Sabores

Dedicado aos vinhos e sabores de uma região que abrange 20 concelhos dos distritos da Guarda e de Castelo Branco, o evento contará com um programa diversificado que inclui o Salão de Vinhos e Sabores, Provas Comentadas de Vinhos, Showcookings, um Jantar Vínico, uma área de restauração e vários momentos de música ao vivo.
De referir que este ano, e a título de novidade, o evento vai contar com a presença e participação de uma região convidada e a escolha recaiu sobre a Região Vitivinícola da Bairrada.
A dinamizar as provas de vinhos estarão Valéria Zeferino, diretora da revista Vinho – Grandes Escolhas, Tiago Macena, Master of Wine, e membros da Associação dos Escanções de Portugal.
Nos showcookings, destaque para a presença do Chef Diogo Rocha, do restaurante Mesa de Lemos (Viseu), distinguido com uma estrela Michelin, e jurado do Masterchef Portugal. O programa contará também com Rodrigo Meneses, do projeto Cozinha em Família, que irá partilhar a sua paixão pela cozinha tradicional portuguesa, e com o Chef Óscar Geadas, do restaurante G (Bragança), igualmente distinguido com uma estrela Michelin.
Destaque ainda para a tertúlia “Sabores com História – O Poder da Tradição na Promoção dos Vinhos e da Gastronomia”, que contará com a participação de Paulo Abreu (Meia Gaiola), de Rodrigo Meneses (Foodie) e da Associação dos Escanções de Portugal.
Este ano o evento volta a contar com a participação da artista Ekaterina Zavodun Pereira, que utiliza o vinho como elemento de expressão artística e que, desta vez, irá partilhar os seus conhecimentos através da realização de uma Masterclass.
Esta edição inclui ainda um Jantar Vínico que pretende proporcionar uma experiência enogastronómica diferenciada (inscrições limitadas).
O Beira Interior – Vinhos & Sabores volta, assim, a afirmar-se como um espaço de encontro e promoção dos vinhos, da gastronomia e dos produtos regionais, dando a conhecer a riqueza e a diversidade de toda uma região.
DESTAQUES
Bairrada, Região Convidada
Pela primeira vez, o Beira Interior – Vinhos & Sabores vai ter uma região convidada e vai ser a Bairrada. Região exploradora de sentidos, é conhecida pelos vinhos que produz, enaltecendo o seu terroir e tradição vitivinícola. É a mais antiga e importante região de espumantes do país, produzindo muitos deles através do método clássico, desde 1890 até aos dias de hoje.
Tertúlia | sábado | 14 de novembro | 15h30
Sabores com História – O poder da Tradição na Promoção dos Vinhos e da Gastronomia.
À conversa com Paulo Abreu (Meia Gaiola), Rodrigo Meneses (Foodie) e representante(s) da Associação dos Escanções de Portugal.
Jantar Vínico | sábado | 14 de novembro | 20h00 (lugares limitados / sujeito a inscrições)
Tendo por base os sabores de outono e os saberes tradicionais da região, este evento vai decorrer num ambiente mais intimista, sendo acompanhado pela degustação de seis vinhos, devidamente apresentados e comentados pelos escanções e sommeliers da Associação dos Escanções de Portugal.
Provas Comentadas
Valéria Zeferino | sexta-feira 13 de novembro | 17h00
É a atual Diretora da revista Vinho – Grandes Escolhas, uma das publicações de referência no setor vitivinícola em Portugal, e é também uma presença regular em grandes eventos do setor, liderando painéis de debate e conduzindo provas comentadas de vinhos em feiras e salões setoriais de relevo por todo o país.
Tiago Macena | domingo | 15 de novembro | 17h00
Natural da Guarda, Tiago Macena fez história ao tornar-se o primeiro português a alcançar o título de Master of Wine, a distinção mais exigente e prestigiada do mundo no setor do vinho. É uma referência absoluta no conhecimento vitivinícola global e regressa a Pinhel pelo quarto ano consecutivo.
Associação dos Escanções de Portugal
A Associação dos Escanções de Portugal foi uma das fundadoras da ASI (Association de la Sommellerie Internationale), em 1969, e foi reconhecida como Associação em Portugal no dia 24 de março de 1972.
A AEP é, assim, uma das entidades mais ricas na história do vinho em Portugal. O Fundador e idealizador desta iniciativa pioneira foi o Escanção Fernando Ferramentas, eternizado numa estátua localizada em Nelas, a única estátua pública do mundo erguida em homenagem à profissão de escanção.
Showcookings
Chef Diogo Rocha | sábado | 14 de novembro | 16h30
Lidera a cozinha do restaurante Mesa de Lemos (Silgueiros / Viseu), distinguido com uma Estrela Michelin e uma Estrela Verde (pela sustentabilidade).
Nos últimos anos, ganhou maior projeção e visibilidade pública como jurado no programa Masterchef Portugal.
Em 2026 assumiu a coordenação e curadoria gastronómica do projeto “A Caminho das Estrelas”, promovido pelo Turismo Centro de Portugal e que culminará em março de 2027, com a realização da Gala do Guia MICHELIN Portugal 2027, em Coimbra.
Rodrigo Meneses | sábado | 14 de novembro | 19h30
É um dos criadores de conteúdo gastronómico mais conhecidos em Portugal, amplamente autodefinido e reconhecido como “foodie”. Com uma forte ligação às redes sociais e à televisão, o seu percurso foca-se na promoção, desmistificação e celebração da cozinha tradicional portuguesa.
Cozinhar em família é uma das grandes bandeiras atuais de Rodrigo Meneses, que defende que o “ingrediente secreto” da sua cozinha são os seus filhos.
Chef Óscar Geadas | domingo | 15 de novembro | 16h00
Natural de Travanca, Vinhais, Óscar Geadas cresceu entre tachos e panelas (no restaurante Geadas, dos seus pais), desenvolvendo desde cedo uma paixão pela gastronomia e pelos sabores da sua região.
Distinguido com uma Estrela Michelin desde 2019, é hoje uma referência da cozinha transmontana, levando a autenticidade e a identidade das suas raízes a cada criação.
Do G Pousada (Bragança) para Pinhel, o Chef Óscar Geadas prepara-se para partilhar conhecimentos, criatividade e tradição, num showcooking inspirado em sabores comuns às regiões da Beira Interior e de Trás os Montes.
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