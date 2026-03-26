Festival Primavera na Serra da Malcata a partir de quinta-feira

Os municípios de Penamacor e Sabugal vão promover mais uma edição do Festival Primavera na Serra da Malcata, que começa esta quinta-feira e prolonga-se até domingo.

A iniciativa tem como objetivo promover e dar a conhecer «o vasto património natural e cultural da Serra da Malcata e das comunidades envolventes», bem como o território daqueles dois concelhos raianos que é «cada vez mais valorizado enquanto destino de turismo de natureza». Este ano, o Festival da Primavera contempla passeios na natureza, experiências gastronómicas, momentos musicais, banhos de floresta, exposições nos museus de Penamacor e Sabugal, palestras, ações de educação ambiental para a comunidade escolar, uma visita guiada encenada e o espetáculo artístico “Memórias e Vivências da Malcata”, que será apresentado no domingo (15 horas) naquela aldeia do concelho do Sabugal. Do cartaz musical destaca-se o concerto Fado ao Piano, com Daniel Delaunay e Leonor Duarte, na noite de sexta em Meimão (Penamacor)

«Esta variedade proporciona múltiplas formas de contacto com a paisagem, a cultura e as tradições locais, convidando os participantes a descobrir e experienciar o território de forma plena e envolvente», adiantam os promotores em comunicado enviado a O INTERIOR. A Feira da Primavera tem inauguração marcada para as 18 horas de sexta-feira, em Meimão. O evento é cofinanciado pelo Centro 2030, Portugal 2030 e pela União Europeia, contando ainda com o apoio das Juntas de Freguesia de Malcata e Meimão.