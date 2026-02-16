Região

Circulação de comboios suspensa ou condicionada nas linhas da Beira Alta, Beira Baixa e Douro

16 Fevereiro, 2026
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por Luís Martins

A circulação nas linhas ferroviárias da Beira Baixa, Beira Alta e Douro continuam esta segunda-feira com constrangimentos ou suspensas nalguns troços na sequência do mau tempo das últimas semanas, informou a CP.

Na Linha da Beira Baixa, há penas comboios regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes. Na Linha da Beira Alta, o serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda é feito com recurso a material circulante diferente do habitual.

Mantém-se ainda suspensa a circulação na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho (VIla Nova de Foz Côa).

Sobre o autor

Luís Martins

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom