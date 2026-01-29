Música e gastronomia marcaram Festa das Varas do Fumeiro

A Festa das Varas do Fumeiro “Ainda agora aqui cheguei” regressou à aldeia de Aranhas, em Penamacor, no passado fim de semana.

O certame, que celebra uma das mais genuínas tradições locais, destacando os saberes e sabores da gastronomia tradicional, a preservação do património cultural e a valorização das suas raízes e tradições, teve como um dos momentos altos o Desfile das Varas, no sábado, dia 24, momento em que decorreu, igualmente, o Cantar das Janeiras, a Leitura da Carta do Fumeiro e o Leilão do Fumeiro.

O certame contou ainda com os concertos “revivendo as janeiras”, na igreja matriz, que apresentou uma reinterpretação criativa e inovadora das janeiras por uma orquestra e grupos de todas as freguesias do concelho.

Este ano, a iniciativa contou com a participação, como vem sendo habitual, de ranchos de vários pontos do país, mas também da vizinha Espanha.

Ainda na tarde de domingo, foi realizada uma homenagem a José Ramos Domingues, poeta, músico, pintor, ator e escritor, natural de Aranhas, pela Câmara Municipal, pela Junta de Freguesia e pelo Rancho Folclórico locais e por Armindo Borges, a quem foi entregue uma lembrança em sinal de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol da freguesia e da causa pública. Pela aldeia, as paredes foram também vestidas com a obra do homenageado.

O Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, José Miguel Oliveira, garantiu que este reconhecimento «é uma homenagem a um dos melhores entre os melhores do concelho. Zé Domingues entregou-se à causa pública, ao rancho, às coletividades e à população de Aranhas. Esta homenagem é o nosso sinal de agradecimento e reconhecimento», salientou o autarca que considerou «muito importante juntar a tradição do fumeiro à tradição etnográfica do concelho e, em especial, à freguesia de Aranhas que provaram, mais uma vez, que sabem bem receber».

O evento anual é organizado pela Junta de Freguesia, Câmara Municipal de Penamacor e pelo Rancho Folclórico local e contou com animação musical itinerante, teatro de rua e muita gastronomia.