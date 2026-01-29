Arte milenar da olaria em destaque nos postos de turismo do concelho de Almeida

Os postos de turismo municipais de Almeida, Castelo Mento e Vilar Formoso acolhem, até 28 de fevereiro, o circuito “Olaria: uma Tradição e Arte Intemporal”.

A iniciativa destaca a cerâmica enquanto elemento identitário da região através de exposições, atividades para famílias e experiências práticas de contacto com o barro. Para tal, cada posto de turismo apresenta uma perspetiva única sobre a arte de moldar o barro e, para envolver os mais jovens, foram criadas atividades lúdicas como o “Jogo da Memória” (Almeida), “As palavras escondidas” (Castelo Mendo) e a oficina “Pequenos oleiros em ação” (Vilar Formoso). Já quem procura um contacto direto com a roda de oleiro, o circuito contempla experiências imersivas e inclusivas: “Oleiro por um dia” – dinamizado pelo Atelier dos Louceiros, em Malhada Sorda (sujeito a marcação) – e “workshops” de cerâmica inclusivos promovidos pela ASTA (Associação Sócio-Terapêutica de Almeida), todas as terças-feiras, das 10 às 12 horas. A participação nestes “workshops” é limitada a grupos de cinco pessoas e custa 10 euros.