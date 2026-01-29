Praia Fluvial de Aldeia Viçosa está inundada

A Praia Fluvial de Aldeia Viçosa, no concelho da Guarda está alagada devido às intempéries desta madrugada e manhã. Segundo informou a Junta de Freguesia da localidade a passagem da ponte da Praia Fluvial está «interdita devido ao aumento do caudal de água que já ultrapassou a ponte», pelo que a Proteção Civil encerrou a circulação do troço entre Aldeia Viçosa e Quinta das Relvas até normalização da situação.

Há muito que Fernando Prata, presidente da Junta de Freguesia não via a praia alagada, mas ainda assim, diz que nunca a viu desta forma. «A situação está bastante complicada. Tivemos umas cheias há bem pouco tempo e estas não são comparáveis. A situação é bastante pior. A praia praticamente não se vê. É um cenário impressionante, pela negativa».

À semelhança da Praia Fluvial de Aldeia Viçosa, também a zona balnear de Vila Cortês do Mondego/Porto da Carne ficou, nas últimas horas, irreconhecível. A água do rio galgou as margens e inundou por completo todo o espaço da praia fluvial, como demonstram as imagens.

Fotografias de Pedro Miguel Andrade e David Pais Maturana via facebook