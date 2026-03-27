Inscrições para o “Guarda Florida” abertas até 2 de abril
O concurso “Guarda Florida” promovido pela Câmara Municipal da Guarda está novamente aí à porta e as inscrições decorrem até 2 de abril, quinta-feira. A autarquia incentiva a inscrição a quem goste de «jardinagem e tem brio nos espaços verdes que cuida».Podem ser decoradas janelas, varandas, prédios, logradouros com flores e plantas naturais. Os prémios vão desde os 100 aos 800 euros.Pode efetuar a inscrição através do formulário online https://formularios.mun-guarda.pt/eventos/guardaflorida
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