Suspeito de matar atual e ex-companheira está detido no Estabelecimento Prisional da Guarda

Cédric Prizzon, suspeito de ter matado e escondido os corpos da atual e da ex-companheira, vai aguardar o desenrolar da investigação em prisão preventiva. O ex-polícia francês está detido no Estabelecimento Prisional da Guarda, depois de ter sido ouvido durante a tarde e princípio da noite de ontem no Tribunal de Vila Nova de Foz Côa. Tudo indica que o suspeito deverá ser transferido, nas próximas horas ou dias, para outro estabelecimento prisional.

De acordo com o despacho consultado por alguns meios de comunicação, o homem de 41 anos está acusado de um crime de sequestro, dois crimes de homicídio qualificado, dois crimes de profanação de cadáver, um crime de violência doméstica, um crime de falsificação de documentos e um crime de detenção de arma ilegal.

O Tribunal de Foz Côa determinou ainda que o francês fica com Termo de Identidade e Residência, proibido de contactar os filhos, Elio e Guiulya, incluindo «por telefone, redes sociais, e-mail, mensagens escritas ou por interposta pessoa», tendo sido também suspenso o seu exercício de responsabilidades parentais.