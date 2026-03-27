Relógios adiantam uma hora no domingo

Os relógios vão adiar uma hora na madrugada do próximo domingo, 29 de março, pelo que, pelas 1 horas, passam a ser 2 horas da madrugada.

O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de Verão.