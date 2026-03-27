Concurso do Hotel Turismo da Guarda deverá ser lançado quarta-feira

Esta tarde a Câmara da Guarda e Turismo de Portugal anunciaram o lançamento do concurso para o Hotel Turismo da Guarda para a «próxima quarta-feira», em jornais nacionais e regionais, assim como na plataforma online Diário da República. Segundo o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, falamos num concurso para «arrendamento por 50 anos com opção de compra a partir do quarto ano de arrendamento – uma novidade relativamente a outros procedimentos anteriormente lançados». Carlos Abade acrescentou que poderá tratar-se de uma obra que pode durar entre «18 a 34 meses».

O período de apresentação de candidaturas começa a partir de quarta-feira, data em que deverá ser lançado o concurso, e durará «40 das consecutivos», sendo que no final de Maio o Turismo de Portugal espera estar a adjudicar o dito arrendamento do Hotel Turismo da Guarda. O valor da renda a ser paga pelo vencedor do concurso será conhecido aquando da publicação do documento.

Pedro Machado, secretário de Estado do Turismo «está convencido que este concurso, nestas condições, vai atrair empresários com interesses na operação». Além disso, o dirigente «aposta» que vai «inaugurar o Hotel Turismo da Guarda ainda nesta legislatura».