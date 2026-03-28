Encontro Inter-Regional de Escolas de Ciclismo BTT este sábado, no Polis, na Guarda

Realiza-se este sábado, no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda, o Encontro Inter-Regional de Escolas de Ciclismo BTT – Zona B, numa iniciativa integrada no calendário oficial da Federação Portuguesa de Ciclismo que reúne jovens atletas de todo o país.

Da parte da manhã, entre as 10h30 e as 12 horas, os percursos estão abertos a todos os interessados, permitindo que os jovens «experimentem livremente com as suas bicicletas». As provas oficiais começam pelas 14h30.

A organização resulta de uma colaboração entre a Câmara Municipal da Guarda, o Clube de Montanhismo, o Clube de Ciclismo da Guarda e a ADC Alfarazes, com o objetivo de «promover o desporto e a atividade física entre os miúdos».