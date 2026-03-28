ULS da Guarda comemora Dia Nacional do Doente com AVC este sábado

Este sábado, 8 de março, a Unidade Local de Saúde da Guarda assinala o Dia Nacional do Doente com AVC – data oficialmente evocada a 31 de março. Assim sendo, a ULS organiza uma tertúlia pública, no Café Concerto do TMG, a partir das 15 horas, dedicada ao tema do Acidente Vascular Cerebral (AVC), reunindo profissionais da Unidade de AVC, sobreviventes de AVC e cuidadores, «num espaço de reflexão sobre os desafios associados à prevenção, recuperação e acompanhamento desta condição clínica».

A iniciativa pretende promover o diálogo entre profissionais de saúde, doentes, familiares e comunidade, dando visibilidade às experiências de quem vive de perto o impacto do AVC e reforçando a importância da literacia em saúde e da resposta integrada aos doentes.