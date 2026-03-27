Visita interpretativa às Penhas Douradas no primeiro ano do Centro de Interpretação da República Afonso Costa

O Centro de Interpretação da República Afonso Costa (CIRAC), em Seia, assinala no sábado o primeiro aniversário com a realização da atividade “Nos passos de Afonso Costa – Visita Interpretativa e Piquenique Republicano nas Penhas Douradas”. A ideia é proporcionar aos participantes a descoberta da vida, pensamento e ligação do histórico republicano à Serra da Estrela.

O programa começa com uma visita ao CIRAC, seguida da ida às Penhas Douradas para conhecer a Casa da Serra da Estrela de Afonso Costa – Villa Alzira. A visita será orientada por António Costa, bisneto de Afonso Costa, que partilhará memórias familiares e enquadramento histórico sobre a presença da família neste território. Para as 13h30 está agendado um “piquenique republicano” e uma hora depois realiza-se o percurso interpretativo “Nos passos de Afonso Costa”, também conduzido por António Costa, que proporcionará uma leitura histórica e territorial da relação do estadista com a serra. A participação na atividade requer inscrição prévia em https://cm-seia.pt, mas está limitada a 25 pessoas.

O Centro de Interpretação da República Afonso Costa (CIRAC), infraestrutura do Município de Seia, está instalado numa antiga escola primária de arquitetura Adães Bermudes e foi inaugurado a 25 de março de 2025. Dedicado à vida e obra de Afonso Costa, o espaço apresenta uma narrativa expositiva que contextualiza o período da Primeira República (1910–1926), recorrendo a cronologias, documentos históricos, fotografias e conteúdos audiovisuais.