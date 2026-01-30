17ª Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural já começou em Vilar Formoso

Começou esta sexta-feira, em Vilar Formoso, a 17ª edição da Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural. Organizado pelo município de Almeida, o evento pretende promover o «turismo cinegético, os recursos e potencialidades do território, assim como o turismo gastronómico, com especial destaque para produtos endógenos e pratos de caça e pesca», adianta a autarquia.

Este ano, o Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso acolhe 128 expositores de artigos de caça e pesca, artesanato, produtos agroalimentares, exposição de árvores e de plantas autóctones, exposição de cães de matilhas, exposição de pesca interativa e educação ambiental, taxidermia de aves e mamíferos e mostra de maquinaria agrícola. Há ainda 19 tasquinhas com o melhor da gastronomia da época.

Do cartaz musical constam as atuações dos Wet Bed Gang (esta sexta-feira, a partir das 23 horas). No sábado é Matias Damásio quem vai subir a subir (23 horas), numa noite em que também vão atuar o Grupo de Gaiteiros “Os Mistos”, tunas académicas, Vera Nunes e Kiss Kiss Bang Bang.

A 17ª Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural despede-se no domingo, a partir das 16h30, com o grupo ATOA, o Grupo de Concertinas com Alma, Árvore da Vida, o Rancho Folclórico da Miuzela e os Taconeos da Raia.