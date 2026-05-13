Alunos da CBA conquistam primeiro lugar na Prova Nacional de Eco-Cozinheiros

Os alunos do 2º ano do Curso de Educação e Formação de Cozinha da Escola Carolina Beatriz Ângelo, do Agrupamento de Escolas da Sé, na Guarda, alcançaram o primeiro lugar na Prova Nacional de Eco-Cozinheiros 2026, que decorreu na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste (Caldas da Rainha).

Para comemorar os jovens organizaram um almoço pedagógico onde serviram a ementa premiada, ou seja, «Sopa Essência da Horta, Lasanha de Curgete e a sobremesa Eco-Delícia de Banana». O serviço iniciou-se com um «welcome drink e culminou num sofisticado buffet de sobremesas», e permitiu recriar um «ambiente real de trabalho, consolidando competências técnicas e promovendo a partilha entre futuros profissionais e a comunidade escolar», segundo adianta o Agrupamento de Escolas da Sé, em comunicado.