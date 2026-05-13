ULS da Guarda com 50 vagas para contratação de médicos

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda tem 50 vagas para contratação e fixação de médicos, na sequência da publicação do Despacho nº 5965/2026, de 11 de maio. Dessas, 29 dizem respeito às especialidades hospitalares de Anestesiologia (2), Cardiologia (2), Cirurgia Geral (2), Gastrenterologia (2), Ginecologia/Obstetrícia (2), Hematologia Clínica (1), Imuno-hemoterapia (1), Medicina Física e de Reabilitação (2), Medicina Intensiva (1), Medicina Interna (2), Neurologia (1), Oftalmologia (1), Oncologia Médica (1), Ortopedia (2), Otorrinolaringologia (1), Patologia Clínica (1), Pediatria (1), Psiquiatria (1), Psiquiatria da Infância e da Adolescência (1), Radiologia (1) e Reumatologia (1).

Na área da Medicina Geral e Familiar encontram-se abertas 20 vagas distribuídas pelos vários concelhos da área de abrangência da ULS: Almeida (2), Figueira de Castelo Rodrigo (4), Fornos de Algodres (2), Manteigas (1), Pinhel (3), Trancoso (4), A Serrana (2), Alto Douro e Côa (1) e Mimar Mêda (1). Está igualmente disponível uma vaga para a área da Saúde Pública.