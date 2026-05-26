Guarda defende eletrificação ferroviária entre portos secos da cidade e Salamanca

O presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, defendeu, esta terça-feira, em Madrid, que a eletrificação da linha ferroviária entre Portugal e Espanha é fundamental para garantir o êxito dos portos secos da Guarda e de Salamanca.

O autarca lamentou que todos os anos se celebrem cimeiras entre os governos dos dois países ibéricos, onde se «fala de muitos assuntos, mas não sabemos se falam disto». Para Sérgio Costa, a eletrificação da linha ferroviária «é necessária para a economia, pelo que é importante que a obra seja rapidamente uma realidade para que as empresas a possam utilizar e os portos secos tenham sucesso». O edil guardense participou ontem no programa “Diálogos EFE – Desayunos Ibéricos Salamanca-Guarda: o novo nó logístico do Atlântico”, um encontro organizado pela agência noticiosa espanhola EFE, na sua sede, em Madrid, que também contou com a participação do alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

Na mesma sessão, o autarca salmantino considerou que a eletrificação da ligação ferroviária da Guarda a Salamanca «é básica» para o sucesso dos dois portos secos, tendo acrescentado que com ligação ferroviária elétrica entre os dois países «a atividade multiplicar-se-ia». Segundo Carlos Garcia Carbayo, o troço entre Salamanca e a fronteira portuguesa «está seis ou sete anos atrasado, mas a obra já está em execução na cidade e esperamos que até ao final do ano se possam cumprir os prazos» de execução do projeto. Quanto ao desenvolvimento dos portos secos, aqueles terminais intermodais no interior estão conectados por autoestrada ou via ferroviária com um ou vários terminais marítimos. O porto seco de Salamanca já está em funcionamento e o da Guarda deverá começar a operar ainda em 2026.

Recorde-se que o porto seco da Guarda é considerado um projeto estruturante, que representa um investimento superior a 3,7 milhões de euros, promovido pela APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo e vai transformar o terminal ferroviário da cidade no primeiro porto seco de Portugal a ser inaugurado.