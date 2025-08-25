Matrículas no ensino superior começaram esta segunda-feira

Os alunos colocados no primeiro ano do ensino superior têm até quinta-feira para se matricularem. Aqueles que não conseguiram colocação nas opções escolhidas poderão voltar a candidatar-se na segunda fase de candidaturas que também começa esta segunda-feira.
Em todo o país ficaram colocados 43 mil alunos em instituições de ensino superior públicas. A Beira Interior (Universidade da Beira Interior, Instituto Politécnico a Guarda e Instituto Politécnico de Castelo Branco) soma 1.960 novos alunos nesta primeira fase de concurso, aos quais ainda podem juntar-se 1.465 alunos tendo em conta as vagas ainda disponíveis nas respetivas instituições.
