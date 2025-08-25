Falta de limpeza de terrenos esteve em discussão na Reunião de Câmara da Guarda

Esta tarde na reunião quinzenal do executivo, maioria e oposição na Câmara da Guarda discutiram e concordaram que deve haver uma maior responsabilização daquilo que é a limpeza dos terrenos, públicos ou particulares, com o objetivo de ajudar a travar incêndios futuros. Vítor Amaral, do Partido Social Democrata, afirmou ao longo da reunião de Câmara que «falta coragem política aquando dos incêndios e é preciso transformar a forma como tratamos o território». Adelaide Campos, do Partido Socialista juntou-se aos reparos, deixando também o agradecimento a todos os que estiveram envolvidos no combate aos fogos que devastaram a zona centro do país neste mês de agosto.

Na resposta, Sérgio Costa afirma que o Estado «pouco ou nada tem feito de forma preventiva, mesmo havendo limpeza de estradas». E o autarca dá o exemplo de que passados três anos «pouco ou nada foi feito» em relação ao Plano de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela.

Para rematar, Sérgio Costa lembra que «os proprietários preferem pagar a coimas do que limpar os terrenos que têm», e aos jornalistas disse mais tarde que «há leis que têm de mudar».