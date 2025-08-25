Sérgio Costa volta a criticar oposição guardense pelos atrasos no processo de expropriações para a Variante da Ti’Jaquina

O executivo camarário guardense aprovou esta tarde a ratificação da aprovação da minuta de contrato de empréstimo de longo prazo, na ordem dos 1,6 milhões de euros, para o financiamento das expropriações dos terrenos necessários para que a empreitada de construção da Variante da Ti’Jaquina avance. O ponto não gerou discussão, tal como os restantes que fizeram parte da Ordem do Dia da Reunião de Câmara desta quinzena, mas no final, aos jornalistas, o autarca local criticou a oposição.

Sérgio Costa, curto e grosso, afirmou que o Tribunal de Contas «ainda não validou a contratação de empréstimos. Ao invés disso solicitou mais documentos». Assim sendo, o autarca guardense atira para a oposição que «já tínhamos avisado para os atrasos provocados pelos dois chumbos de pedidos de empréstimos destinados às expropriações». Pelo que, Sérgio Costa lamenta e condena que «ainda não podemos tomar posse dos terrenos indicados para expropriações porque o Tribunal de Contas ainda está no processo de validar o empréstimo».

Ainda assim, Sérgio Costa remata com a esperança de que a a obra poderá começar «em breve».