Município de Seia desativa Plano Municipal de Emergência

O Município de Seia desativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil na noite desta segunda-feira, pelas 20 horas.

O concelho de Seia foi fortemente atingido pelas chamas que se alastraram desde o Piódão, em Arganil, e que lavrou desde 13 de agosto.

Este incêndio em Seia durou até domingo, embora tenha sido inicialmente dominado na sexta-feira. No sábado, pequenos reacendimentos voltaram a exigir atenções redobradas, mas no domingo o risco era praticamente diminuto.

O incêndio que deflagrou em Arganil no dia 13 apresenta a maior área ardida de sempre em Portugal, com 64 mil hectares consumidos, segundo o relatório provisório do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

O incêndio que começou em Arganil afetou os concelhos de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda) e Castelo Branco, Fundão e Covilhã (Castelo Branco).