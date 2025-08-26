Estudantes entram nos cursos preferidos, mas não na cidade que ambicionam

Os novos alunos do Instituto Politécnico da Guarda já começaram a chegar para efetuar as matrículas no primeiro ano de licenciaturas. Desde ontem que as portas estão abertas e os estudantes e funcionários disponíveis a receber os novos estudantes e respetivos familiares.

João Borges é guardense, tem 17 anos e escolheu continuar pela cidade mais alta – «entrei em Educação Básica. Gosto de aturar miúdos e gostava de os ensinar. Sendo que aqui na Guarda há esta licenciatura escolhi ficar aqui». E também Jéssica Barrulas, com 18 anos, natural da Guarda, fica contente por permanecer na cidade natal. «Enfermagem foi a minha primeira opção e há já um ano que andava a pensar nisto. A escola de enfermagem aqui do Politécnico é boa e vai ser agradável, para não falar de que ficando com a minha família tenho vida académica na mesma e poupa-se um bom bocado», afirma a jovem.

Além destes exemplos claro que há quem venha de fora para estudar na cidade mais alta. Clara veio de Loriga, no concelho de Seia, e entrou na primeira opção que escolheu «por ser mais perto de casa. Venho estudar enfermagem e até para estagiar vou ficar mais perto de casa». No que toca a habitação para ficar a jovem afirmou a O INTERIOR que já tinha «reservado alguns quartos para ver, pelo que está encaminhado».

Vinda de Viseu, a jovem Maria, com 17 anos de idade, também veio para a Guarda estudar enfermagem. «O curso era a minha primeira opção, mas a cidade não. Candidatei-me inicialmente a Viseu, mas já tinha ouvido falar da escola da Guarda». Além disso a estudante considera que «haver estágios no primeiro ano motivou-me imenso e tenho uma pessoa próxima da família que já cá esteve». No que toca a quarto onde ficar, Maria e a família ainda vão «ver dessa situação que ainda é um assunto pendente». Bárbara Pinto com 19 anos também veio de Viseu para estudar «Educação Básica». A jovem conta que inicialmente candidatou-se «ao mesmo curso, mas em Viseu», no entanto, vem de «mente aberta para conhecer melhor a cidade mais alta», mesmo não sabendo ainda onde vai ficar, «ainda vou descobrir», remata.

De Bragança vem Maria Almendra, com 17 anos, que também tinha outras opções na candidatura antes do Instituto Politécnico da Guarda. «Queria ir para Coimbra, para Geografia, mas fiquei em Educação Básica aqui no IPG». Por fim, Sara Sousa tem 18 anos e veio de Aveiro para se matricular no Politécnico da cidade mais alta. Para já a jovem ficou colocada na licenciatura de Gestão de Recursos Humanos, mas tencionava inicialmente «ir para Leiria ou Viseu estudar Gestão. No entanto coloquei este curso como terceira opção porque gostei das cadeiras».