Rui Ventura tem agora um busto em homenagem

As Junta de Freguesia do concelho de Pinhel ofereceram um busto esta segunda-feira em homenagem ao ex-autarca Rui Ventura, atualmente Presidente do Turismo do Centro de Portugal. O momento aconteceu durante a celebração do Feriado Municipal.

Rui Ventura agradece através das redes sociais e afirma que «este gesto não é apenas uma homenagem à minha pessoa — é, sobretudo, a prova viva de que o trabalho que desenvolvemos juntos ao longo dos anos em prol do nosso concelho não foi em vão. Cada passo dado, cada obra realizada, cada conquista alcançada, só foi possível porque caminhámos lado a lado, com união e determinação».

E acrescenta que este busto não é apenas da pessoa representada através do mesmo, é de «cada um de vós, que acreditaram, que colaboraram, que confiaram. Pertence ao povo de Pinhel, cuja força, resiliência e esperança sempre me inspiraram».