Prevenção do cibercrime é tema de campanha da PJ nas escolas

A Polícia Judiciária (PJ) vai lançar esta quinta-feira uma campanha de prevenção do cibercrime, dirigida à comunidade educativa, com o objetivo de promover a segurança “online”.

«No centro desta iniciativa está o videojogo “RAYUELA”, uma ferramenta pedagógica inovadora que alia diversão e aprendizagem para promover a segurança “online” e a cidadania digital, direcionada a crianças e jovens do 5º ao 9º ano de escolaridade», adianta a PJ em comunicado enviado a O INTERIOR.

Segundo a PJ, a integração deste jogo nas atividades escolares é «uma oportunidade única para formar utilizadores conscientes e responsáveis na Internet». Através deste videojogo, os alunos vão aprender a «prevenir riscos “online” e a reforçar as suas competências de literacia digital de forma envolvente e prática».

Esta iniciativa será lançada através da Missão Cibersegura – iniciativa que tem como objetivo promover a segurança das crianças e jovens nos ambientes digitais -, que irá disponibilizar os “materiais pedagógicos completos e adaptáveis” de forma a facilitar a implementação do jogo em diferentes contextos educativos.

O objetivo é garantir «uma aplicação simples, eficaz e alinhada com os objetivos curriculares», refere a Judiciária.