“Crucifixo dos Terceiros” já regressou à Covilhã

A peça “Crucifixo dos Terceiros”, uma escultura de Cristo Crucificado do século XVIII, pertencente à paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na Covilhã e patente ao público no Museu de Arte Sacra, foi devolvida no passado dia 22 de outubro e já exposta e disponível para visita.

Nos últimos nove meses, esta escultura esteve no Santuário de Fátima, na Basílica da Santíssima Trindade, integrando uma exposição comemorativa do

centenário da Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima, que esteve patente de 30 de novembro de 2024 a 15 de outubro de 2025. A escultura de Cristo Crucificado da Covilhã ocupou um lugar estruturante naquela mostra. Esta peça em madeira esculpida e revestida parcialmente a tela tem um alto valor simbólico e histórico para a cidade. «Conta a lenda que esta imagem, pertencente à Congregação da Ordem Terceira de São Francisco da Covilhã, com cenáculo na atual Igreja Paroquial de N. Sr.ª da

Conceição, fez os franceses recuarem assustados aquando das invasões francesas», adianta a autarquia covilhanense.

Intitulada “Servir, a Única Pregação”, a mostra de Fátima reuniu 111 peças divididas em sete núcleos temáticos. As mais emblemáticas foram o “Púlpito da Igreja de Santa Cruz”, da autoria de Nicolau de Chanterene, e outras oriundas dos Museus Pio XII, Museu de Leiria, Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo e Museu Nacional de Arte Contemporânea, bem como do Mosteiro de Arouca e de várias paróquias. A exposição foi vista por mais de 180 mil visitantes.