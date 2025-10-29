Eduardo Malta evocado no Museu da Covilhã durante um ano

O Museu da Covilhã está a celebrar o 125º aniversário do nascimento do pintor Eduardo Malta (1900-1967) com uma exposição dedicada à vida e obra do artista plástico nascido na “cidade-neve”.

A mostra “Eduardo Malta – 125.º Aniversário Comemorativo do seu Nascimento – Olhares que contam histórias” foi inaugurada esta terça-feira e resulta de uma parceria com a MOOSTRA – Organização de Eventos Culturais. Com curadoria de António Vaz e Paula Sofia Vaz, a exposição fica patente até 28 de outubro de 2026 e divide-se em três áreas distintas. Denominada “Olhares que contam histórias”, a primeira está patente ao público até 27 de fevereiro de 2026. Estarão patentes obras dos museus da Guarda, da Covilhã, do Caramulo e da Fundação Amália Rodrigues, em Lisboa, mas também originais inéditos de coleções particulares, que incluem óleos sobre tela, desenhos a grafite, carvão e pastel. Serão também divulgadas obras bibliográficas da autoria de Eduardo Malta, entre outras peças.

Um “Olhar” sobre a vida e o legado deste artista constituirá a terceira parte da iniciativa e incluirá um conjunto de obras de artistas contemporâneos da Covilhã. Com esta exposição, os promotores pretendem celebrar o percurso de um dos mais relevantes retratistas portugueses do século XX, oferecendo uma visão abrangente da sua contribuição para a História da Arte em Portugal.