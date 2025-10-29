Seleção sub19 de futsal empata com Espanha em Seia

A seleção nacional sub19 de futsal, atual campeã europeia do escalão, empatou 2-2 com a congénere espanhola esta terça-feira, no primeiro de dois jogos de preparação no Pavilhão Polidesportivo Padre Martinho, em São Romão (Seia).

A partida foi equilibrada, com os golos de Portugal a serem marcados por Rafael Ruela (7′) e Rodrigo Frade (19′). Por Espanha marcaram Neizan (19′) e Jesús (24′). As duas seleções têm encontro marcado esta quarta-feira, a partir das 17 horas. A entrada é livre.