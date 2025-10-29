AF Guarda recebe Medalhas de Honra e Inovação e Impacto da FPF

A Associação de Futebol da Guarda foi distinguida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na gala “Quinas de Ouro” 2025, realizada no sábado, na Cidade do Futebol (Oeiras), com as Medalhas de Honra e de Inovação e Impacto no Futebol.

Esta dupla distinção pretende reconhecer «o trabalho, a dedicação e a paixão de todos os que, diariamente, contribuem para o crescimento e valorização da nossa Associação: sócios ordinários, agentes desportivos, funcionários, colaboradores e patrocinadores», adianta a AFG nas redes sociais. Também as Associações de Futebol de Viseu e de Castelo Branco receberam o mesmo reconhecimento. Os galardões foram recebidos pelos respetivos presidentes Luís Brás (AF Guarda), Manuel Candeias (AF Castelo Branco) e José Carlos Lopes (AF Viseu). Já Amadeu Poço, que presidiu à associação guardense durante 21 anos, recebeu a Medalha Bons Serviços da FPF. A gala “Quinas de Ouro” pretende celebrar o futebol português «na sua mais genuína fórmula, ao reconhecer o trabalho, o valor e o contributo de muitos que, ao longo do último ano e no percurso da sua vida ativa, contribuíram de forma preciosa para o seu desenvolvimento», adianta a Federação.