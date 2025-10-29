CERCIG representa Portugal no Europeu IKF

Uma equipa de kempo adaptado da CERCIG – Cooperativa para Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda vai participar no Europeu IKF da modalidade, que se realiza em Bolaños de Calatrava (Espanha), entre esta quarta-feira e sábado.

A comitiva portuguesa é composta por seis atletas, um treinador, uma auxiliar e um técnico superior de animação desportiva. «Esta participação transcende o âmbito competitivo, é um testemunho vivo dos valores do cooperativismo e da inclusão social através do desporto», realça a CERCIG, numa nota enviada a O INTERIOR. Nos últimos três anos, a instituição particular de solidariedade social tem aposto na prática do kempo adaptado pelos seus utentes, em parceria com a Associação Ell-Cid Martial Arts Academy e a Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo (FPLK). Nesse sentido, a CERCIG considera que a participação no Campeonato Europeu representa «um marco importante para a Guarda, para o movimento cooperativo e para o desporto nacional, reforçando a missão da CERCIG de promover o desporto para todos, sem barreiras», lê-se ainda.