Francisco Moreira (Grupo BTT de Manteigas) foi 16º na Brasil Ride, que terminou no sábado, na região da Bahia, considerada uma das mais duras do mundo.
Foi a sua melhor classificação da época, obtida numa prova por etapas «épica, com condições atmosféricas impensáveis» e que terminou «completamente esgotado». A organização ainda anulou uma das etapas, mas a 15ª edição da Brasil Ride tornou-se «quase uma maratona impossível, onde a lama e a travessia de cursos de água se transformou num verdadeiro pesadelo», relatou Francisco Moreira num comunicado enviado a O INTERIOR. A competição teve um total de sete etapas, com mais de 10.000 metros de acumulado, e contou com a participação de 1.464 atletas. O ciclista manteiguense acrescentou que foi uma prova de «constante superação e resiliência. Pensei seriamente em tudo o que poderia acontecer ao nível físico e de desgaste de material. A dada altura foi o caos e, com os recursos limitados, tive que gerir, com espírito de sacrifício, as opções que tinha pela frente».
No final, Francisco Moreira ficou «satisfeito» com o 16º lugar da geral da categoria UCI Elites e que vem culminar uma temporada com «alguns altos e baixos mas, apesar de tudo, sempre constante». O vencedor da Brasil Ride foi o português Tiago Ferreira, enquanto a colombiana Monica Calderon ganhou na categoria feminina. Quanto a Francisco Moreira, irá finalizar a presente época com a participação na Taça do Mundo de Gravel, no próximo dia 9 de novembro, em Ourique.
Francisco Moreira 16º na Brasil Ride
