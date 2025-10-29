Francisco Moreira 16º na Brasil Ride

Francisco Moreira (Grupo BTT de Manteigas) foi 16º na Brasil Ride, que terminou no sábado, na região da Bahia, considerada uma das mais duras do mundo.

Foi a sua melhor classificação da época, obtida numa prova por etapas «épica, com condições atmosféricas impensáveis» e que terminou «completamente esgotado». A organização ainda anulou uma das etapas, mas a 15ª edição da Brasil Ride tornou-se «quase uma maratona impossível, onde a lama e a travessia de cursos de água se transformou num verdadeiro pesadelo», relatou Francisco Moreira num comunicado enviado a O INTERIOR. A competição teve um total de sete etapas, com mais de 10.000 metros de acumulado, e contou com a participação de 1.464 atletas. O ciclista manteiguense acrescentou que foi uma prova de «constante superação e resiliência. Pensei seriamente em tudo o que poderia acontecer ao nível físico e de desgaste de material. A dada altura foi o caos e, com os recursos limitados, tive que gerir, com espírito de sacrifício, as opções que tinha pela frente».

No final, Francisco Moreira ficou «satisfeito» com o 16º lugar da geral da categoria UCI Elites e que vem culminar uma temporada com «alguns altos e baixos mas, apesar de tudo, sempre constante». O vencedor da Brasil Ride foi o português Tiago Ferreira, enquanto a colombiana Monica Calderon ganhou na categoria feminina. Quanto a Francisco Moreira, irá finalizar a presente época com a participação na Taça do Mundo de Gravel, no próximo dia 9 de novembro, em Ourique.