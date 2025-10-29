Região

Incêndio em lar de Foz Côa causa um ferido ligeiro

29 Outubro, 2025
Escrito por Luís Martins

Um utente do lar de idosos de Vila Nova de Foz Côa ficou ferido sem gravidade num incêndio que deflagrou esta madrugada na instituição e que terá tido origem num radiador, adiantou a Proteção Civil.

A mesma fonte acrescentou que o incêndio foi extinto por funcionários do lar, situado na Avenida da Misericórdia, tendo os bombeiros fozcoenses procedido à extração do fumo das instalações. De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta foi dado pelas 3h56, tendo sido mobilizados para o local 14 operacionais e sete veículos.

