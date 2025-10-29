Peditório anual da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza-se de quinta a domingo

O peditório anual da Liga Portuguesa Contra o Cancro vai decorrer entre quinta-feira e domingo em todo o país, com o objetivo de angariar fundos de apoio aos doentes oncológicos e famílias. 20 mil voluntários são responsáveis pela recolha em todo o território nacional e estarão identificados com coletes da LPCC e transportam uma caixa azul para a recolha de donativos.

Em 2024 os donativos recolhidos apoiaram perto de 23 mil doentes oncológicos carenciados, número que tem vindo a aumentar, assim como o valor disponibilizado, que atingiu quase 1,8 milhões de euros, sobretudo para medicamentos e alimentação.