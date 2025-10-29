Sp. Covilhã empata com Atlético e continua em último na Liga 3

O Sporting da Covilhã somou mais um ponto na Liga 3 após empatar sem golos, no domingo, na visita ao Atlético, em Lisboa, na oitava jornada da prova.

A equipa da Tapadinha dominou o jogo, mas a inépcia atacante e a grande exibição do guardião serrano Gustavo Galil impediram o golo dos alcantarenses. No primeiro tempo, Caio podia ter inaugurado o marcador aos 9’, 21’ e 26’, sobretudo na última, com um remate em rotação sacudido para canto por Gustavo Galil com um golpe de rins. O Atlético ainda dispôs de novas oportunidades aos 8’, 15’ e aos 21’, mas faltou eficácia. O Covilhã só conseguiu colocar em sentido a equipa da casa já no tempo de compensação, aos 45’+1’, no entanto, não teve arte nem engenho para marcar.

No segundo tempo pouco ou nada se alterou. O Atlético continuou a dominar, com Délcio (49’), César (72’), Bruno Almeida (77’) e Nico (88’ e 90’) a estarem perto do golo, não fosse Galil ou um defesa covilhanense a impedir o golo. O jogo terminou com os alcantarenses a reclamarem grande penalidade por derrube a Nico (90’+5’), mas o árbitro deixou seguir e Herrera, sozinho, permitiu a Galil o último momento de glória do guardião serrano. O Covilhã tarda em deixar o 10º e último lugar da Série B, contando agora 7 pontos (uma vitória, quatro empates e três derrotas), os mesmos que o penúltimo Lusitano de Évora. No próximo domingo os comandados de José Bizarro recebem o Amora, atual 7º classificado, no Santos Pinto.

No Campeonato de Portugal, o Desportivo de Gouveia continua sem ganhar e somou no domingo a sexta derrota consecutiva. O Florgrade, de Cortegaça, foi ao Municipal do Farvão ganhar 1-0 na sétima jornada da prova. Num jogo muito dividido, o único golo da partida foi apontado por Ivo, no início do segundo tempo. Os locais foram atrás do prejuízo, mas sem eficácia e até ficaram reduzidos a dez unidades a partir dos 81′. O Desportivo mantém-se como “lanterna vermelha” da série B com apenas um ponto. No próximo domingo os gouveenses viajam até Cinfães, antepenúltimo com 4 pontos.