João Morgado participou na Fliporto

O romancista João Morgado encerrou a primeira edição da Festa Literária de Pernambuco – Fliporto em Portugal, que decorreu de 22 a 25 de outubro, no Mosteiro de Leça do Balio, sede da Fundação Livraria Lello, em Matosinhos.

O escritor covilhanense participou a convite de Antônio Campos, presidente do Instituto Fliporto no Brasil, e falou sobre Camões, o pensador brasileiro Joaquim Nabuco e o futuro da lusofonia. Na sua intervenção, João Morgado destacou que «Camões deu-nos uma língua; Nabuco deu-nos uma visão», sublinhando que, para o intelectual brasileiro, “Os Lusíadas” não eram apenas a epopeia de um império, mas «um património literário e moral que também pertencia ao Brasil, e que projetava a língua portuguesa como ponte de civilização, não como herança colonial». Joaquim Nabuco entendeu que «a língua portuguesa podia ser, ao mesmo tempo, uma herança e um destino. Não quis apagar o passado, quis transformá-lo em diálogo», e foi, por isso, «um percursor da Lusofonia», defendeu.

Além da sua participação no painel sobre Camões e Nabuco, moderado pelo jornalista e escritor luso-brasileiro Igor Lopes, João Morgado apresentou a nova edição do clássico da poesia brasileira “Livro Geral”, de Carlos Pena Filho, agora republicado pela editora Novembro.