Eleições presidenciais marcadas para 18 de janeiro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou hoje as eleições presidenciais para 18 de janeiro de 2026.

«Nos termos previstos na Constituição e na Lei Eleitoral, o Presidente da República assinou o Decreto que fixa as eleições presidenciais para domingo 18 de janeiro de 2026, o qual seguiu para publicação no “Diário da República”», lê-se numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.

Luís Marques Mendes, António José Seguro, André Ventura, Henrique Gouveia e Melo, Catarina Martins, António Filipe, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto, Joana Amaral Dias, José Cardoso, Vitorino Silva e André Pestana são os 12 candidatos a Belém já oficializados.