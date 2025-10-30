Inscrições para “Melhor Árvore 2026” já abriram
As candidaturas para a eleição da Melhor Árvore do Ano 2026 já abriram e podem ser feitas através do formulário online (https://forms.gle/87pvuSeYd8ckWUQb7).O júri vai analisar os critérios Biológicos (idade, rara ocorrência na sua região, habitat fora do comum), Estéticos (beleza da árvore ou do conjunto do arvoredo, sendo considerado o seu porte, cor e a paisagem circundante), a Dimensão (aspetos como a altura, grossura do tronco, tamanho da copa ou uma forma peculiar) e Históricos ou Tradicionais (aspetos culturais, como a árvore estar inserida em algum feito ou edifício histórico, ou fazer parte de alguma lenda ou tradição).O júri vai decidir a Melhor Árvore de 2026 até 30 de novembro de 2025. Já a 12 de janeiro vai ser anunciado o vencedor português que vai participar no concurso europeu.
