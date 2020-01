Covilhã: Centro Hospitalar comemora 20 anos com sessão solene

O vigésimo aniversário do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) é celebrado esta quinta-feira na Covilhã.

A sessão solene da efeméride acontece pelas 15h30 no auditório do Hospital Pêro da Covilhã e na ocasião serão homenageados «todos os funcionários que cumpriram, até dia 31 de dezembro de 2019, 10, 20, 30 e 40 anos de serviço, bem como todos aqueles que se aposentaram até à mesma data», segundo nota enviada pela instituição hospitalar. Além deste reconhecimento, serão entregues certificados de mérito e troféus a todas as instituições que colaboraram no “Concurso Cenários de Natal” do CHUCB. No átrio da entrada principal estará também patente a exposição “Olhar para o presente sem esquecer o passado”, que relata a evolução da unidade ao longo destas duas décadas.