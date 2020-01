A primeira sessão deste ano da iniciativa “À Descoberta do Património” está agendada para esta quinta-feira (14h30) na Biblioteca Municipal do Sabugal.

O tema será “Diferentes meios de atravessar as linhas de água no concelho do Sabugal”, que será abordado pelo antropólogo Jorge Torres, do Gabinete de Arqueologia e Museologia do município raiano. A entrada é livre.