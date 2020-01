Quarteto Al-Jiçç no café-concerto

O café-concerto do TMG recebe esta quinta-feira (22 horas) o quarteto Al-Jiçç.

O grupo cruza o jazz com músicas de raiz mediterrânica mediante composições originais do guitarrista Nuno Damião que utilizam escalas árabes, judias e ciganas remanescentes da tradição sefardita. O resultado deixa espaço para improvisações modais ou livres em contextos rítmicos contemporâneos com influência do rock e do funk. Além de Nuno Damião, os Al-Jiçç são Gonçalo Lopes (saxofone tenor, clarinete soprano e clarinete baixo), Ricardo A. Freitas (baixo) e Jorge Lopes Trigo (bateria e percussão). A entrada é livre.