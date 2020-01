Esgrima: Ana Campos competiu em nova prova do Europeu de cadetes

Ana Campos (Penta Clube da Covilhã) foi 111ª, entre 130 atiradores, em mais uma prova do Circuito Europeu de Cadetes de sabre, na localidade francesa de Meylan no domingo.

A covilhanense conseguiu uma vitória e cinco derrotas na fase de poules, não conseguindo passar a fase seguinte numa prova de alto nível competitivo e contou com a presença dos melhores atletas do mundo na especialidade. Segundo o PCC, Ana Campos continua a sua preparação com vista à presença no Campeonato de Europa de Cadetes, que se realiza em fevereiro em Porec (Croácia).