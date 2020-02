Vilar Formoso: Feira de Caça e Pesca é «aposta ganha»

A Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural do concelho de Almeida é «uma boa forma de mostrar e divulgar as nossas potencialidades», garante o presidente do município.

O certame decorreu no fim de semana no pavilhão multiusos de Vilar Formoso e promoveu o turismo de natureza e cinegético, «duas áreas em que temos vindo a apostar e que são importantes para a economia do concelho», acrescenta António Machado, que elogiou a participação das coletividades e clubes de caça do município. «Esta feira é uma aposta ganha e para continuar porque tem tido cada vez mais sucesso, atraindo muita gente da região e também do outro lado da fronteira», reconheceu o edil. O evento foi inaugurado pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, que se disse «surpreendido» pela diversidade da feira. Pelo que viu, o governante concluiu que «tem muito mais do que a caça e pesca, é um certame para toda a gente, para as famílias».

Aos jornalistas, Carlos Miguel adiantou que este tipo de atividades serve para promover o território e os produtos endógenos, «o que é muito importante porque é com eles que devemos contar para o desenvolvimento local, para fazer funcionar a economia e gerar emprego». Também a teniente de alcalde de Ciudad Rodrigo, Beatriz Jorge Carpio, marcou presença na abertura de uma feira que contou com a participação de cerca de uma centena de expositores de materiais para caça e pesca, artesanato, produtos gastronómicos, doçaria tradicional, tasquinhas com pratos e petiscos de caça e pesca. Houve ainda exposições de fauna viva (espécies cinegéticas e domésticas), representações institucionais e atividades de animação, bem como montarias ao javali, uma largada de perdizes, demonstrações de aves de rapina, de caça ao coelho e de tiro virtual, entre outras. No cartaz musical destacaram-se as atuações de Augusto Canário e de Pedro Abrunhosa.