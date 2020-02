Trancoso com doze eventos para promover o concelho em 2020

A aposta nos produtos endógenos continua a ser uma das grandes bandeiras do município de Trancoso. Este ano, vários eventos farão jus ao mote da produção regional, num calendário que se estende por todo o ano.

Em conferência de imprensa realizada no Pavilhão Multiusos, a autarquia apresentou na passada sexta-feira o programa de atividades para 2020, cujo primeiro destaque é o Carnaval de Vila Franca das Naves, a 23 de fevereiro. Este mês fica também marcado pela realização da Feira do Fumeiro do Nordeste da Beira, que inclui no programa a inauguração da Área de Acolhimento Empresarial no primeiro dia do evento (28 de fevereiro). Este ano participam «cerca de 70 agentes económicos», provenientes das Beiras e Serra da Estrela e do Douro, adiantou Tomás Martins, presidente da direção da Associação Empresarial do Nordeste da Beira (AENEBeira). O certame prolonga-se até 1 de março e regressa no fim de semana seguinte, altura em que coincide com a realização da Feira de Automóveis Usados, de 6 a 7 de março.

«Não faltará música, animação e diversões» em todos os eventos, sublinhou Amílcar Salvador. O presidente do município trancosense aproveitou a sessão para enumerar as inaugurações planeadas para o primeiro semestre, que serão enquadradas com os eventos municipais. Assim, em março e abril serão inaugurados o posto de turismo e o estádio/pista de atletismo (25 de abril). Ainda com data a definir, o Centro de Inovação Social antecederá a inauguração da Rotunda Batalha de Trancoso, a 29 de maio.

No mesmo mês destaque para as comemorações do feriado municipal (dias 28 e 29), onde se destaca a recriação da Batalha de Trancoso, enquanto a Festa da História terá lugar entre 26 e 28 de junho para evocar a cerimónia das Bodas Reais entre D. Dinis e D. Isabel de Aragão.

A Câmara conta também inaugurar o Centro de Recolha de Animais, em data a definir, e em agosto realiza-se a centenária Feira de São Bartolomeu (de 7 a 16 desse mês), que terá pelo menos «160 agentes económicos». O cartaz musical desta feira será divulgado na Feira Ibérica de Turismo, na Guarda. O plano de atividades do município inclui também o Festival das Vindimas, em Vila Franca das Naves, de 11 a 13 de setembro, e a Feira da Castanha, que acontecerá na sede do concelho entre 30 de outubro a 1 de novembro.

O ano termina com o programa “Magia de Natal”, com início a 11 de dezembro.