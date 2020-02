S. Pedro esta noite no café-concerto

S. Pedro, aka Pedro Pode, ex-músico da banda Doismileoito, atua esta noite (22 horas) no café-concerto do TMG.

O cantautor editou o seu primeiro disco a solo, intitulado “O Fim”, que reunia «uma coleção de canções de métrica redonda e recorte clássico, pop inteligente, afinada e ambiciosa», refere a produção. O single “Apanhar Sol” foi o seu primeiro sucesso com versos que ficaram a ressoar. No final de 2019, S. Pedro editou o seu novo álbum, “Mais Um”, cujo tema de apresentação “Passarinhos” anda por aí a trautear. Este trabalho é composto por um conjunto de canções pop sofisticadas com «ternurento e poético relato do quotidiano e das surpresas que a vida nos revela». Pedro Pode (voz e guitarra) é acompanhado por Tó Barbot (baixo e percussões), Cláudio Tavares (bateria) e Sérgio Bastos (teclados). O concerto tem entrada livre.